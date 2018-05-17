玉荷包開賣啦！ 大樹果菜市場25日開市 宣布進入盛產期

2018-05-17 20:01

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大樹區玉荷包外銷、宅配開跑，大樹果菜市場也將於25日開市，象徵玉荷包進入盛產期，26、27日「鳳荔文化季」緊接著登場。大樹區區長楊孝治表示，今年拜天候之賜，產量恢復正常，果農說，甜度已達16度以上，正是品嘗好時機。

大樹區荔枝種植面積有2100百公頃，9成以上、約1900百公頃種植玉荷包，今年颱風少，結果率約有6成，比起前2年明顯好轉，果農最近開始採收，搶攻外銷及宅配市場。

大樹區果樹產銷班第27班班長歐憲龍指出，玉荷包前年寒害、去年蟲害影響，產量少了許多，今年恢復正常，甜度達16至20度之間，目前外銷市場仍以日本為大宗，新加坡、汶萊、加拿大也有少量訂單。

宅配大戰跟著開打，物流車輛穿梭山區果園，目前宅配嘗鮮價依等級在每台斤120元至180元之間（不含運費），部分高等級5台斤禮盒裝要上千元，仍門庭若市。

25日大樹果菜市場開市，意味著進入盛產期，消費者才有機會吃到較便宜玉荷包。高市農業局批發市場科科長胡志銘指出，高雄市玉荷包產季有1個月，產量約有2萬噸，8成來自大樹區，果農通路多元，依經驗盛產時產地拍賣價每台斤30至50元之間。

鳳荔文化季26、27日及6月2、3日在姑山倉庫舉辦，除了農產品展售、鳳荔產品DIY、闖關遊戲外，楊孝治說，今年還擴大舉辦鳳荔入菜比賽、吐籽比遠大賽，歡迎到大樹品嘗鳳梨、玉荷包及來場文化輕旅行。