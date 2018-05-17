東港高中升學創佳績 準國立大學生為了他們繼續衝指考

陳冠翔曾有輕微亞斯伯格症，現在就算是準大學生，仍帶頭在「指考衝刺班」當領頭羊。（記者陳彥廷攝）

2018-05-17 21:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高中學生大學個人申請、身心障礙學生升學今天同天放榜，東港高中創下校史最佳績，其中趙珮晴雙腳略有不便，透過身障學生升學以第一志願填上台灣大學社會工作學系，有輕微亞斯柏格症的陳冠翔模擬面試時受教授「選系不選校」啟發，棄成功大學選填中山大學電機系，東港高中今年已有3名準台大生，創下歷史佳績。

東港高中今年個人申請加上趙珮晴共有55人上榜，上榜率達71%，其中本屆準台大生已有希望入學的台大機械系、繁星升學的台大公衛系及身障學生升學的台大社工系3位，創下校史最佳成績。

陳冠翔讀國中部時則因有亞斯伯格症，情緒容易起伏，曾和老師起衝突甚至摔東西，不過上高中後，專心課業，自認變得穩定，昨天師長們看著他侃侃對著媒體而談，感動直說，「進步的太多了」！林為羚表示，陳冠翔高一時宛如隱形人，常常與外界隔絕，在導師和同學都友善的環境下，也逐漸融入團體，現在的轉變實在是令人欣慰。

陳冠翔每天得從枋寮水底寮通車到東港高中念書，包括國中部，每天早上六點起床通勤已經6年，他說，這6年的學習，也讓他自己覺得有所成長，開始逐漸融入團體，不會再像以前一樣與外界隔絕，不過他卻認為，一般亞斯伯格症的學生會對數字特別敏感特徵，他倒是自認沒有這麼厲害，只是覺得比較能夠專心，果然他也考出66級分的佳績。

「物理還沒教完。」就算已是準大學生，陳冠翔卻仍要留校晚自習，他說，除繼續聽課銜接大學課程，更希望高中課程有始有終。學校也看重陳冠翔的專心及認真，他不僅被編入「指考衝刺班」，更被師長視為是帶動衝刺班念書風氣的最佳人選，因為他能「非常專心」，對已可放鬆的他來說，更是難能可貴。

趙珮晴生性內向，當時學測成績不突出，她決定全心準備身障學生升學考試，科科留到最後才交卷，堅持到最後成果然換來頂尖成績，尤其是以往不拿手的數學科成績更驚艷師長。

雖以第一志願填上台大社工系，但對略為清寒的她來說，趙珮晴對到台北念書和未來出路都感到迷惘，所幸經過特教老師林為羚的開導，也讓她知道未來能在社工系的溫暖氛圍下探索自我，且在接受別人友善的對待和幫助下，自己都有長足的成長，師長也希望在社工系學生，都有認知是要幫助別人，具同理心多一分包容的環境下更了解自己，並探索未來的出路。