偏鄉原聲前進聯合國拚達陣 先唱進台中歌劇院

南投水里民和國中合唱團暑假將前進聯合國表演，下月將首度到台中歌劇院獻唱，近期勤加練習要展現最佳水準。（記者劉濱銓攝）

2018-05-17 21:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里偏鄉民和國中布農族「濁岸合唱團」，近年屢在全國歌唱賽奪得特優大獎，今年7月底將到維也納為聯合國表演，雖400萬旅費成為一大難題，但經過1年的商演、募款，旅費終於可望如期募足，而下月合唱團先將與仁愛親愛樂團合作，首度到台中歌劇院做售票表演，近期學生積極練唱，要把演出當成出國前的驗收，盼讓國人與世界聽見布農族最動人的歌聲。

民和國中表示，學生去年在全國合唱相關賽事中，締造「三冠王」的成績，一路協助合唱團的彩霞教育基金會，才會推薦前往維也納音樂節，替聯合國兒童基金會做慈善演出，幸好這1年來的募款過程，有太多的社會溫暖與實質幫助，才讓旅費缺口逐漸縮小，預計前進聯合國獻唱將不是夢想。

近期學生則是積極練唱，將在下月2日到台中歌劇院演出，與許多優秀的學生合唱團表演，而前年該校合唱團就曾與親愛樂團合作，將原民學生單純的歌聲與豐富的弦樂融合演出，也因獲得不錯回響，此次才有機會再度表演呈現，希望屆時能拿出最佳表現，為南投爭光。