知高橋昨天才通車今天就塞車 中華電信惹的禍

2018-05-17 19:46

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市五權西路上的知高橋正進行改建工程，第二階段工程昨天才通車，今天上午就因為中華電信逕自遷移管線，導致知高橋塞車，市府建設局指出，將依「台中市挖掘管理自治條例」規定，開罰3萬元以上10萬元以下罰鍰。中華電信台中營運處除了向用路人致歉，並表示，接下來3天施工將避開交通尖峰時間。

建設局表示，今天上午8時09分，中華電信公司以傳真方式申請在五權西路三段、環中路三段等路段緊急搶修，市府於8時26分核准申請，並於申請書上載明施工時間為上午8時30分至下午5時30分，但經建設局公告的主要道路應於下午4時前收工。中華電信卻於上午7時逕至五權西路環中路三段的知高橋段辦理管線遷移，造成車流回堵。

建設局將依照「台中市挖掘管理自治條例」規定，依情節嚴重性，開罰中華電信3萬元以上10萬元以下罰鍰。建設局也要求中華電信調整施工時間，避開交通繁忙時段，並縮減施工車道、協請交管人員指揮交通，讓交通影響降至最小。

對於施工造成五權西路塞車，中華電信台中營運處向用路人致歉，並表示，18、19日及21日將持續進行光纜改接及幹線銅纜改接工程，每日交通管制時間由上午7時改為上午10時，並將調整交通管制車道，以縮減施工車道、增加通行車道，也會派交管人員指揮疏導交通。

中華電信台中營運處也說，經過知高橋的管線非常多，共有10條光纜、3條幹線銅纜，必須配合知高橋改建進行改接工程，為縮短道路交通管制時間，採全天輪值制作業方式改接，已將原訂工期從10天縮短為4天。