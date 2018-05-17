台南博物館節推出行動博物館專車結合戲劇巡演 小朋友喜歡

行動博物館專車結合戲劇演出台南博物館特色。（記者楊金城攝）

2018-05-17 20:37

〔記者楊金城／台南報導〕響應518國際博物館日，台南市文化局舉辦台南博物館節，推出「行動博物館校園巡演」、「主題展覽」、「博物館逛大街」三大主軸活動，其中「行動博物館專車」並結合在地劇團以戲劇演出台南博物館特色，到偏鄉校園巡演展示，今在七股區三股國小首場巡演，吸引小朋友逛博物館的興趣。

台南市代理市長李孟諺為「行動博物館校園巡演」揭幕，他說，台南整個城市就像是一座博物館，大大小小的博物館總共有45座，最大的是奇美博物館，而有些館舍像葉石濤文物館藏在巷弄角落裡，現在叫蝸牛巷，已是年輕人打卡的熱點。

李孟諺說，參觀一個主題博物館，可以讓人在短時間內認識展覽內容豐富知識，每座博物館有不同的特色和文化元素，期許台南市博物館能夠行銷出去，成為知名景點，甚至是世界知名博物館。

文化局與「奇點劇團」合作行動博物館校園巡演，為各館所量身編演專屬戲劇故事，今在三股國小演出「麋鹿先生迷路中」兒童劇帶來歡樂。

行動博物館專車則展示各館書籍、特色與影像，未來將到七股、學甲、後壁、白河等地進行演出與展示，希望吸引學生對博物館產生興趣，未來走進博物館認識在地多元文化。