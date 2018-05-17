猴腮雷！新住民二代73級分 錄取三校醫學系

新住民二代黃海峰錄取三所大學醫學系，立志成為無國界醫生。（記者許倬勛攝）

2018-05-17 20:38

［記者許倬勛／桃園報導］大學個人申請入學結果今天揭曉，治平高中學生黃海峰出生新住民家庭，學測73級分，錄取中國醫藥大學中醫系、國防大學醫學系、高雄醫學大學醫學系。黃海峰說，從小到大沒有補習，因爸爸常到書局買各類自然科學叢書讓他閱讀，自小培養起良好的讀書習慣，加上認真聽課、反覆溫習，三年來才能保持好成績。

他說，會想成為醫生是受到遠赴西非義診的連加恩影響，因此立志考取醫學系、希望未來能成為無國界醫生。

黃海峰是家中獨子，媽媽來自越南現為家管，爸爸則為工人，家境雖不富裕，但爸媽從不吝於買書滿足他的求知欲，他說，媽媽雖是新住民，但在華人眾多的胡志明市長大，從小對我的管教、要求都很貼近台灣的父母，「她管得甚至比爸爸嚴格」。

黃海峰說，從小就對自然科目拿手，國中時就讀治平高中國中部，當年成績可上桃園高中，選讀直升治平高中部領取72萬元獎學金，希望能減輕父母負擔。學測成績公布後，高雄醫學大學主動與校方聯繫，提供他獎學金就讀醫學系，朝夢想邁進一步。

他說，會想成為醫生是因為讀了連加恩的《愛呆西非連加恩》，深為他遠赴西非義診的無私奉獻所感動，希望自己也能成為無國界醫生，幫助全世界受疾病所苦的弱勢族群們。