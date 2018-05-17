中市里鄰長文康活動 吃不好、花錢受折磨

里鄰長文康活動亂象多，市議員鄭功進要求市府體恤基層辛勞。（記者黃鐘山攝）

2018-05-17 20:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市里鄰長文康活動辦理超過20年，市議員鄭功進今天質詢指出，里鄰長抱怨吃不好、花錢受折磨，不被尊重，要求市府訂定準則；李麗華議員也為守望相助隊員反光外套一穿7年抱屈，要求儘速換新。

鄭功進說，各區公所的里、鄰長文康活動，各里自辦或區公所統一辦理不一，有3天2夜，也有2天1夜的落差，有的吃桌菜，有的幾塊麵包就打發，鄰長抱怨不已，一樣都是3100元的補助款，待遇卻差別這麼多。

他又說，有些文康活動舉行，人數多，鄰長直罵沒有旅遊品質可言，甚至還有人吃不飽，這是變相歧視，花錢受折磨，不被尊重，民政局應及早訂立相關準則，統一辦理，不要再讓各行政區相互比較，重視基層民意觀感。

此外，李麗華批評，守望相助隊員的反光外套從100年底發放至今，已近7年，無論刮風下雨，寒流來襲，都穿同一件，反光條紋早已褪色不明，市府應體恤隊員辛勞，儘速換新。

民政局說，各公所編有里鄰長每人每年3100元文康活動經費，因台中市幅員廣大，山海屯城各區民情不一，因此，里鄰長文康活動規劃與執行，由各公所視該區實際需求、地方意見等因素綜合考量後，選擇最符合需要者辦理，鄭議員建議將研議辦理。

另為健全守望相助隊制度，市府推動「守望5相助」政策，輔導成立守望相助隊崗亭、汰換守望相助隊老舊器材與服裝、提高補助購置巡邏車經費、放寬守望相助隊年齡限制、編訂獎勵辦法及簡化守望相助隊核銷程序等，目前已陸續完成。