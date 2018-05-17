北市河濱公園廁所難找 平均1.7萬平方公尺才一座

台北市河濱公園大多腹地廣大，但廁所相對較少。（記者黃建豪攝）

2018-05-17 18:49

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市近年鼓勵民眾親近水岸，但台北市議員簡舒培指出，台北市34處河濱公園中，大多腹地廣地但廁所相當少，平均要1萬7000多平方公尺，才能找到一座廁所，不僅尋找困難，甚至有缺乏無障礙廁所、尿布台等狀況。水利處長陳郭正坦承數量不足，將全面檢討。

簡舒培表示，台北市34個河濱公園，合計廁所數量才298座，不僅因為委外廠商的清潔頻率不高，導致河濱公園廁所常讓民眾覺得又髒又臭，平均1萬7000多平方公尺才能找到一座廁所，民眾要尋找真的很困難。

簡舒培指出，最難找到廁所的河濱公園，就屬新店溪流過的華中河濱公園，要3萬5000多平方公尺才有一座廁所，其次是中正河濱公園，要3萬4000多平方公尺才一座，雙溪左岸河濱公園也要3萬3000平方公尺才有一座。

陳郭正回應，他最近剛上任後才知道這樣的狀況，找廁所確實是民眾所需要的，將會全面檢討一次。

簡舒培又指出，除了廁所很少之外，社子島與南湖左岸河濱公園甚至連無障礙廁所都沒有，並且一座只要9000元的尿布台，只有6處河濱公園總共才設9座，曾讓民眾被迫在洗手台替幼兒換尿布，讓她生氣的是，2年前台北市長柯文哲與水利處，就承諾70座景觀廁所都會有一座尿布台。

陳郭正再次坦承疏失，稱這樣的數字確實很低，將與河濱公園的廁所、設施不足等問題一併檢討。