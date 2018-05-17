長榮包下27張來回機票 尖石「天籟之音」將赴歐演出

2018-05-17 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕新竹線尖石嘉興國小義興分校，憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，卻因買不起機票、行李箱，眼見要放棄實現夢想的機會，不過在這項消息曝光後，陸續有民眾、企業捐款支援，其中台泥願意補足短缺的40萬旅費，長榮航空更大氣捐出27張維也納來回機票，讓這些學童能夠順利圓夢。

嘉興國小義興分校去年獲得新竹縣合唱競賽優等，日前更憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，預訂將在本月28號出國參加舒伯特合唱競賽、維也納歡樂之聲音樂會活動，無伴奏演唱世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」。但因這些學童多數來自單親、隔代教養、低收入或是清寒家庭，買不起機票、行李箱，師長們雖紛紛出錢出力，旅費仍短缺50萬元。

眼見實現夢想的機會即將錯過，在消息曝光後近日陸續有民眾及企業捐贈物資或愛心，希望能幫助這些學童圓夢。《蘋果日報》報導，捐獻愛心的企業中，台泥願意補足短缺的40萬旅費，今日長榮航空更直接全額捐助27張維也納來回機票，嘉興國小義興分校校長徐榮春表示，非常感謝外界幫忙，截至目前行李箱與旅費都已足夠，近日也將於《嘉興國小義興分校合唱團》粉絲專頁中公布熱心民眾的捐款明細，並將寄出感謝狀以表謝意，今日他也帶著師生拜訪長榮，並送上孩童製作的感謝卡。

徐榮春也提到，隨著比賽的日子即將到來，近日也將竭盡全力專注練唱，讓全世界聽見馬胎部落的合唱團小將們最棒的聲音。