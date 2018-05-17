長榮包下27張來回機票 尖石「天籟之音」將赴歐演出

2018-05-17 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕新竹線尖石嘉興國小義興分校，憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，卻因買不起機票、行李箱，眼見要放棄實現夢想的機會，不過在這項消息曝光後，陸續有民眾、企業捐款支援，其中台泥願意補足短缺的40萬旅費，長榮航空更大氣捐出27張維也納來回機票，讓這些學童能夠順利圓夢。

嘉興國小義興分校去年獲得新竹縣合唱競賽優等，日前更憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，預訂將在本月28號出國參加舒伯特合唱競賽、維也納歡樂之聲音樂會活動，無伴奏演唱世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」。但因這些學童多數來自單親、隔代教養、低收入或是清寒家庭，買不起機票、行李箱，師長們雖紛紛出錢出力，旅費仍短缺50萬元。

眼見實現夢想的機會即將錯過，在消息曝光後近日陸續有民眾及企業捐贈物資或愛心，希望能幫助這些學童圓夢。《蘋果日報》報導，捐獻愛心的企業中，台泥願意補足短缺的40萬旅費，今日長榮航空更直接全額捐助27張維也納來回機票，嘉興國小義興分校校長徐榮春表示，非常感謝外界幫忙，截至目前行李箱與旅費都已足夠，近日也將於《嘉興國小義興分校合唱團》粉絲專頁中公布熱心民眾的捐款明細，並將寄出感謝狀以表謝意，今日他也帶著師生拜訪長榮，並送上孩童製作的感謝卡。

徐榮春也提到，隨著比賽的日子即將到來，近日也將竭盡全力專注練唱，讓全世界聽見馬胎部落的合唱團小將們最棒的聲音。

  • 新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團表現優異，爭取前往參加第卅一屆舒伯特合唱競賽暨第四屆維也納歡樂之聲音樂會。（資料照）

    新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團表現優異，爭取前往參加第卅一屆舒伯特合唱競賽暨第四屆維也納歡樂之聲音樂會。（資料照）

  • 竹線尖石嘉興國小義興分校，憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，在民眾、企業捐款支援下，將可順利前往維也納圓夢。（圖擷自嘉興國小義興分校合唱團臉書）

    竹線尖石嘉興國小義興分校，憑藉天籟美聲入選維也納合唱競賽，在民眾、企業捐款支援下，將可順利前往維也納圓夢。（圖擷自嘉興國小義興分校合唱團臉書）

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