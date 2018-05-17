這條路搞了3年半才鋪平 2年內不准挖

2018-05-17 19:40

〔記者陳建志／台中報導〕大里區美群路下水道工程，2014年10月就動工，因包商財務出問題停擺，隔年底重新發包，卻經歷住戶抗爭，經水利局保證安全無虞才復工，並在去年4月完工，沒想到台電卻發現之前做好的地下管線遭破壞，再次開挖修復，直到上月底終於完工，大里公所近日發包完成柏油重鋪，今天並安排工程督導抽驗，因前後施工長達3年半，崎嶇的路終於平了，民眾都希望：「不要再挖了！」

大里美群路下水道工程，2014年10月由前台中市長胡志強舉行開工動土，沒想到才開挖工作井沒多久，包商財務就出狀況，市府依契約解約，並在2015年底重新發包，但隔年初要復工時，附近居民擔心工程影響房屋結構出面抗議，最後在水利局和區長聯手背書安全無虞才順利復工。

因施工期間開挖數處工作井，不但道路縮減，路面也常凹凸不平，民眾通行不便頻抱怨，沒想到下水道2017年4月終於完工後，台電卻發現之前已完工的地下涵管，在下水道施工時遭破壞或阻塞，造成電纜線無法穿越，只好再度開挖打通涵管，因整條路不斷開挖施工，民眾抱怨連連，包括市議員林碧秀、李天生、張芬郁和塗城里長黃仁耀、瑞城里長蔡昭奮等人不斷關心進度，直到上月台電終於完工。

大里公所副區長劉駿宏表示，過年前先進行路基改善，5月初從美群橋頭到光明路口，進行全長約790公尺的柏油路面重鋪工程，強調除非是意外破管搶修，以及民生水電管線申裝，否則2年內不准開挖施工。

今天並邀請前中興大學土木系教授徐登文，針對新鋪路面進行平整度和鑽心取樣試驗，初步發現平整度符合規定，新鋪的柏油厚度也超過5公分，將把鑽心樣本送到實驗室，進一步針對含油量，以及壓實度進行檢測。

大里區塗城里長黃仁耀表示，前後施工長達3年半，真的被民眾罵到臭頭，但還是要感謝工程人員辛苦，希望雨季來臨時能發揮排水功能，也希望2年內不要再挖了。