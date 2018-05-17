工程會：全國「蚊子館」活化達成率將近8成

雲林縣水林鄉公有零售市場經由活化後，用途變更為「日間整合照顧服務中心」。（工程會提供）

2018-05-17 19:43

〔記者徐義平／台北報導〕根據工程會最新發布資訊，自2005年活化「蚊子館」專案小組成立以來，累計列管428件，截至今年第1季已活化333件，達成率近8成，活化項目包括轉型為青年旅館、托嬰中心等。

根據工程會成立的活化閒置公共設施專案小組，自2005年以來累計列管428件閒置公共設施（蚊子館），截至107年第1季，已達活化標準的件數計有333件，不過，仍有95件未達活化標準，但會持續秉持「防杜新增，加速活化」策略，減少閒置公共設施。

累計列管的428件蚊子館，當初建設經費合計約579.54億元，其中已經達到活化標準的333件，當初建設經費約244.41億元，為避免更多蚊子館出現，工程會指出，會從源頭管理防杜新增閒置公共施，其次則是加速既有閒置設施活化。

至於，已經活化的蚊子館目前用途，工程會指出，其中台北市雙連市場轉型青年旅館、台中市太平區舊衛生所轉型為托嬰中心、雲林縣水林鄉公有零售市場轉型為日間整合照顧服務中心、台南海安路地下街轉型為停車場，而且根據統計，自2016年5月迄今活化件數計有58件，列管案件則已明顯下降。