台中花博外埔園區輕食竹棚 展現台灣竹藝之美

輕食竹棚用餐空間，是利用竹子加上竹材接頭設計所組成的竹構造建築物。（記者張軒哲攝）

2018-05-17 21:57

〔記者張軒哲／台中報導〕台中世界花博會將於11月3日登場，外埔園區工程及展館進度超過95%，預計6月完工。其中，「輕食竹棚」由曾獲台灣建築獎首獎的建築師甘銘源設計，全用竹子打造，呈現精緻竹藝工法，還可吸收二氧化碳減少溫室氣體，提供遊客環保又舒適的用餐環境。市長林佳龍表示，外埔園區代表著綠色生產，市府將呈現最好的台灣農業，期盼透過花博帶動當地觀光及農業發展。

林佳龍在水利局長周廷彰、農業局長王俊雄等人的陪同下，視察花博外埔園區工程，並查看輕食竹棚、分水步道生態池等空間，甘銘源現身分享「輕食竹棚」的設計理念，市議員吳敏濟等人到場關心。

林佳龍表示，市府將結合智慧農業及生物多樣性，透過外埔園區把台灣最好的農業呈現給世界，並讓外埔成為台中農業重要發展基地。看完外埔園區工程，讓他對花博越來越有信心，花博結束後，外埔展區都將保存下來，並永續經營，其中外埔未來將發展為農業創新園區，可望帶動在地觀光及農產業發展。

輕食竹棚提供遊客用餐空間，是利用竹子加上竹材接頭設計所組成的竹構造建築物。甘銘源表示，過去的生活中，竹子是不可或缺的建築及家具材料，代表著台灣文化。因此這次竹棚的設計是以重新發現天然材的魅力為出發點，透過高溫乾燥處理技術讓竹子變永久材，也較不易被蟲咬，可使用30年以上；並利用鋼索在竹接頭進行捆綁，可抵抗颱風拉力。期盼透過這一處竹建築的設計，發揚台灣傳統文化。

水利局指出，外埔園區整體劃分為5大空間，包括虎家莊廣場─外廣場迎賓區、豐饒廣場─內廣場活動區、分水步道─生態池綠化區、虎爸農莊─花堡廣場展示區、食在滿竹歇腳亭─輕食竹棚服務區。工程包含整地及基礎工程、景觀及設施工程、智農館及樂農館建築工程等，整體進度已達95%，預計6月即可完工。