受暴婦女重返職場後盾 台東愛馨會館重新開張

2018-05-17 18:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕前年在尼伯特颱風受到重創而停業的全台第一間公益旅店，「台東愛馨旅店」今由勵馨基金會宣布正式恢復營業，未來將持續進行支持性就業方案，包括媒合就業、就業過程輔導、人際溝通的協助以及情緒支持等，協助受暴婦女重返職場及社會。

台東愛馨會館前年7月在尼伯特颱風重創台東時，內外遭到嚴重摧毀，桌椅家具橫飛、窗戶玻璃全碎，大廳一夜之間變成彷彿爆炸之後的廢墟，後進入停業階段，復原之路一度停擺，但在社會各界的愛心挹注下，經過1年多的翻修與準備，本月1日開始試營運，今天終於對外宣佈重新營業，也推出多項優惠活動，呼籲大眾支持公益旅店

勵馨基金會台東分事務所主任楊華美表示，重新出發的愛馨會館，將對受暴婦女進行支持性就業方案，主要重點在於媒合就業，包括撰寫履歷、面試的穿著、人際溝通的協助以及情緒支持等。愛馨會館本身並將視營運狀況，以彈性的方式聘請勵馨服務的婦女，協助整理房務等工作。

勵馨基金會說，寫履歷、面試、對一般人或許不是太難，但對勵馨服務的一些婦女來說，可能因為家暴或性暴力等緣故而受創，人際關係重建需要更多信心；也有因為順服於社會上傳統對於女性的期待而在家相夫教子、早已中斷職涯。愛馨會館就是要協助他們重返職場、重新與社會接觸的重要過渡場所。

勵馨的資深社工也分享，有一位腦波損傷的婦女，原本人際關係、語言表達都需要特別協助，在愛馨會館時，社工陪伴她逐字唸小學課本，平時和婦女說話時，也放慢速度；漸漸地，婦女找回了原本的記憶，最後也順利回到職場。