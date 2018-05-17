中市騎樓整平 4年改善61公里

2018-05-17 18:46

〔記者張菁雅／台中報導〕解決騎樓高低落差及舖面不平情形，台中市政府積極推動騎樓整平計畫，都發局今日在道安會報指出，自2015年至2018年已向中央爭取5900萬元補助，市府則投入經費3744萬6000元，改善騎樓總長度約6萬1642公尺；今年陸續施作大墩路（台灣大道二段至大墩十二街）、公益路二段（黎明東街至精誠路）、美村路一段（台灣大道二段至五權西路）、中山路（雅潭路至中山路二段口）等10條路段，打造更安全友善的人行空間。

都發局在道安會報專案報告「台中市推動騎樓整平計畫執行成效」，說明台中市自2010年起推動騎樓整平計畫，自2015年起更擬定短、中、長程計畫，優先施作城中城區域、捷運路線、主要道路、商圈及火車站周邊等通行需求高的區域，2015年至2017年共執行21條路段，改善長度約4萬3986公尺，今年將執行10條路段，約1萬7656公尺，合計4年總改善長度達6萬1642公尺。

今年執行的10條路段分別為大墩路（台灣大道二段至大墩十二街）、大墩十二街（大聖街至文心路）、公益路二段（黎明東街至精誠路）、興中街（中山路至台灣大道一段）、東興路（台灣大道二段至公益路二段）、大隆路（精誠路至文心路）、五權西路（五權路至忠明南路）、美村路一段（台灣大道二段至五權西路）、育德路（民生路至中華路）及中山路（雅潭路至中山路二段口）。

市府副秘書長李賢義指出，騎樓屬於私有產權，依規定須供公眾通行，特性為「公用、私權」，騎樓整平計畫需取得住戶的施作同意書，因此，溝通成為計畫能否順利推動的重要關鍵，市府在執行階段務必充分與民眾溝通、協調，並加強宣導，提高市民接受度。