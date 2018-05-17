苗栗淪為「廢土天堂」？ 民眾批縣府太消極

2018-05-17 19:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市興埔段約0.6公頃農地，近一個月來疑遭人傾倒廢土，業者先掘開整片農地土壤約2米深，將疑似含有化學物質的廢土倒入坑內，再將土壤回填。民眾、民代一個多月來屢向苗栗縣政府投訴，但卻遲未獲改善，且有民眾氣憤表示，進來偷倒廢土層出不窮，苗栗根本淪為「廢土天堂」，痛批縣府「太消極」。

苗栗縣環保局廢棄物管理科表示，於4月初時接獲檢舉，有派人現勘，初判是遭傾倒土石方非廢棄物，因此由頭份市公所依違反土地使用規定向農業處查報，農業處清查確認無合法傾倒申請紀錄，確認違規後移交地政處，地政處已行文地主及行為人，將依法處以6萬至30萬元罰款。

附近居民表示，進一個月來常看到怪手、砂石車進出，把農地深掘約一層樓高，將成分不明的黑色土石堆入坑中，再以原有的農地土壤覆蓋目，藉此規避查緝。

居民還說，每次雨後當地空氣瀰漫刺鼻酸臭味，懷疑傾倒的物質內恐含化學成分。頭份市公所曾以毀損道路向業者開罰6千元，但難達嚇阻，今早再邀相關單位到場會勘，苗縣府卻無人出席，頭份市長徐定禎呼籲苗縣府應重視廢土問題，加強取締。

苗縣府地政處地用科說，已確認違規事實將開罰，但不清楚行為人背景及傾倒土石成分。環保局廢棄物管理科則稱，因為該農地產權屬私人所有，後續會再與農業處會商，擬再到場現勘並徵求地主同意，挖開土壤採樣，釐清內容物成分。