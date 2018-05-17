7旬翁脫序穿內衣褲到銀行 竟是感染梅毒

2018-05-17 18:01

〔記者周彥妤／台北報導〕一名70歲退休男性，過去無精神科或內外科疾病史，但1年前家人發現出現記憶衰退、語言能力退化、被害妄想等失智表現，更曾只著內衣褲到銀行辦事，後因滋擾社區遭報警送醫，就醫才發現，一連串的脫序行為，係因梅毒螺旋體入侵神經系統所致，經由抽血檢查確診感染神經性梅毒。

台北市立聯合醫院松德院區精神科醫師黃卓尹表示，該個案的失智病程進展快速，在病程初期（1年內）即出現除了記憶外的其他認知功能缺損，住院觀察也發現，合併有高亢情緒、人格改變及妄想等症狀，如表示自己有千億資金要購買房產，臨床表現較不像屬於退化性失智的阿茲海默症，經由梅毒血清檢查，確定為神經性梅毒感染，判斷是出現失智症狀的主因。

由於病患認知功能受損，感染時間及途徑已不可考，但從感染量推估感染途徑可能源自不安全性行為。

黃卓尹指出，神經性梅毒感染源為梅毒螺旋體，感染途徑主要是透過性行為、血液，前者又佔近9成。感染後未及早治療，長期潛伏人體，便會逐漸侵犯中樞或週邊神經系統，繼而影響運動功能、知覺、情緒及認知功能等，造成個性遽變或異常亢奮，部分個案也會有失智表現。

他說，一旦確診後須以抗生素（盤尼西林）治療，改善程度因人而異，但若已侵害中樞系統，甚至有失智表現，恢復程度不會非常理想。

黃卓尹表示，臨床上發現，神經性梅毒感染者多半是長者，且常是意外發現，有些人感染後，生殖器、手掌或腳底也沒出現典型梅毒感染的紅疹症狀，加上潛伏期長達10年至20年，才會渾然不覺；他提醒，民眾對失智症狀的表現不應輕忽，應即早至神經內科或精神科就診，交由醫師評估、檢查，以利儘快揪出病因，才有機會對症下藥。