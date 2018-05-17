雙眼視力僅0.08 她考上成大、高師大告慰癌逝父

2018-05-17 20:42

［記者陳昀／桃園報導］桃園高中許曜筑從小就因黃斑部病變，雙眼視力只有0.08，弟弟也是重度身障、臥床在家，她憑藉努力、樂觀的精神，在個人申請入學錄取高師大體育系，並透過身障特考錄取成大心理系，希望告慰前年癌逝的父親；中度腦麻的蔡佩洳，把同樣罹患腦麻、去年考上台師大的學姐林美榕視為榜樣，今年也考取台師大公民教育與活動領導系。

許曜筑說，因為視力不佳，她必須讀特製的大字課本，或使用擴視機等器材，有時甚至趴著看才看得到，但從小到大早已習慣，她也不在意視力不佳帶來的不便，嘗試各類運動，最擅長的就是跑步，為此報考體育學系；她說，會再報考成大心理系，是因為樂於傾聽朋友心事，希望能嘗試學習專業。

許曜筑說，爸爸從小就天天陪她上下學，也教會她樂觀、淡然面對一切的精神，雖然唯一的弟弟罹患水腦症、長期臥床，爸媽也從不曾抱怨，她高一時父親發現直腸癌末期，努力治療仍不敵病魔，她也隨時間慢慢接受事實，但相信在天上的爸爸一定會為她高興。

今天一放榜，許曜筑的媽媽先她一步上網查榜，還偷偷傳訊息告訴老師：「曜筑一定會很高興」，許曜筑得知後說，感謝媽媽一直以來過得這麼辛苦，仍凡事都想到她。

平時以輪椅代步的蔡佩洳，雖然因為身體不方便，讀書、寫字速度都比較慢，但她對公民科目很有興趣，去年又看到學姐林美榕考取台師大，因此開始立定目標，也經常請教美榕如何準備考試，「美榕打頭陣，讓我更有信心」！

蔡佩洳說，爸爸為了照顧一家生計，考取大客車駕照擔任桃園客運司機，媽媽則全心照顧她，想到父母的辛勞、妹妹的全心照顧，就更想好好努力，有時更覺得對於比較被忽略的妹妹很不好意思。