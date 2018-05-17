募集文具、自籌運費送到柬埔寨 這位小女孩好有愛…

信義國小黑筠睿到柬埔寨遊玩時，發現當地學童缺乏文具，在校內主動發起募款活動，送愛到柬埔寨。（黑筠睿媽媽提供）

2018-05-17 20:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局今日下午舉行公私立國小模範生表揚大會，自小在美國長大的信義國小黑筠睿約一年半前回台，一開始看不懂中文的她認真學習，遇到問題勇於請教；今年寒假到柬埔寨遊玩，黑筠睿發現當地孩童十分缺乏物資，在校內主動發起募款，籌集文具與運費送愛到柬埔寨，她說，希望自己能夠對這世界產生影響與改變，讓大家更快樂。

106學年度第二期國小模範生全市選出4559名，155名學生代表各校授獎，市長柯文哲出席表揚頒獎，並致詞勉勵，當選模範生不僅是榮耀，更重要的是責任，希望大家繼續努力，長大成為國家棟樑。

獲獎的黑筠睿談吐大方，也分享在台求學過程，她笑說，雖然美國也有教中文，卻跟台灣國語課差很多，她看不懂中文，也不會查國語字典，所以作業寫到很晚或寫不完，認真的她請教同學老師，而說得一口好英文的黑筠睿，自然成為是班上同學的英文小老師。

黑筠睿提到，寒假跟家人去柬埔寨，參觀當地小學時，發現那邊學生沒有筆、橡皮擦，筆記本，開學之後，在學校向同學募集文具用品，募到了一千多支原子筆跟鉛筆，但也有同學捐出不必要的用品像是餐具，有點傻眼，最後募到7、8箱的文具，每箱約有8公斤重。

不過黑筠睿察覺到將如此龐大的物資送到柬埔寨，需要一大筆運費，因此在學校園遊會，義賣自己手作餅乾籌措運費，目前已經寄出3箱文具，剩餘的會陸續寄出。