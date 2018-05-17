農業廢棄物如何清？ 高市議員建議空污基補助破碎機

「高雄市農業廢棄物處理探討」公聽會。（記者葛祐豪攝）

2018-05-17 21:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕農業廢棄物由於清運困難，許多農民也不知道如何處理？今天一場公聽會上，高雄市議員高閔琳等人要求市府研議由空污基金或環保基金，支應補助破碎機具。

高屏秋冬的空氣汙染問題受到重視，農業廢棄物露天燃燒是pm2.5來源之一，民進黨議員高閔琳、李柏毅、何權峰、邱俊憲、簡煥宗，今天舉辦「高雄市農業廢棄物處理探討」公聽會，共謀解決辦法。

岡山、燕巢、田寮及路竹等農會代表指出，目前露天燃燒法規不允許，會造成空氣污染，但農民也不知道該如何處理，盼政府能輔導改善，提高農民購買破碎機的經費補助，並成立破碎班，增加農民使用意願。

高市農業局主秘梁銘憲表示，針對稻草燃燒，目前有空氣污染防制法管制，預估高雄市碎枝機台需求約80台，會持續向農民宣導禁止露天燃燒農業廢棄物，並與環保局討論有關空污基金補助，替農民爭取福利。

中山大學環工研究所教授林淵淙建議，應針對不同農業廢棄物、露天燃燒產生的空污進行研究，爭取空污基金補助，並採共享經濟方式，增加破碎機的使用效率。

市議員高閔琳要求市府研議由空污基金或環保基金，支應補助破碎機具，農業局更應積極成立移動式代工班，並結合地方農會產銷班，處理果樹枝條破碎再利用，建立高雄市生物性農業廢棄物處理的機制。