清寒生張家豪父親病逝 忍悲拚進成大數學系

2018-05-17 19:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中清寒學生張家豪為不加重家計負擔，求學路均靠自己，未曾補習，每天更要求花費不超過百元，拚獎學金付學用品費，他的父親在學測期間過世，張家豪拚上成大數學系，最盼讓父親放心。

張家豪從小家計不佳，父母辛苦的背影他看在眼裡，很早就懂事地努力拚學業，不讓雙親操心，求學以來更不曾補習，成績一路穩定前進，高中考進台中一中後，更拚學業成績拿獎學金，每學期約能申請到近萬元的獎學金，他都省下來買學用品等學習所需。

此外，他平時更省吃儉用，限制一天不能花費超過百元，就是希望不另造成家人負擔。

因在幼兒園時學過珠心算，深受數學天地千變萬化吸引，就此愛上數學科，數學對他而言不是學科，解題的成就感更像是休閒興趣，讓他樂在其中，高中時甚至已開始挑戰大學程度的題目。

準備學測期間，自他國中起就生病的父親病逝，張家豪忍住傷心拚個人申請，如願考上成大數學系，他說，雙親向來支持他發展興趣，會跟父親報告自己的升學好成績，未來盼能當精算師，除兼顧數學興趣外，也盼早日能獨立自力更生，好好照顧媽媽。

台中一中指出，張家豪是十分貼心，甚至教師節除一般授課教師外，還會寫卡片給校長表達謝意，克服逆境求學的毅力展現好成績，讓師長欣慰。