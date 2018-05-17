全台最大醫療機隊 6月投入金門醫療後送

飛特立航空旗下有3架醫療專機在台灣註冊，由左至由為Legacy 600, Phenom 300及Hawker 400XP。（飛特立提供）

2018-05-17 18:34

〔記者陳宜加／台北報導〕離島醫療資源不足，常仰賴空中後送救援，澎湖、金門與馬祖等3處離島的「救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」已啟動，今年7月中旬前，「醫療專機」將飛進離島，將由凌天航空負責澎湖、馬祖，飛特立航空則進駐金門執行任務。

飛特立預計最快6月投入金門離島醫療後送，未來將執行任務的醫療專機Phenom 300機型今天首度亮相。這架Phenom 300編號為B-95119，尾數119象徵24小時不間斷服務，將常駐於金門，最大航程為5小時，擔架數1個，機身長15.9公尺、翼展寬16.2 公尺，高5公尺。

飛特立航空董事長楊宿智表示，去年購入造價1000萬美金的雙引擎噴射機Phenom 300，將提供金門離島居民最快速與安全的醫療後送服務，也是國內首架進駐離島的醫療專機，金門至台灣僅需45分鐘，大幅縮短醫療後送流程至1.5至2小時，預計最快6月投入營運。

飛特立今天舉辦醫療專機機隊發表會，表示隨著國內外旅遊風氣盛行，海外意外事故發生風險亦隨之升高，看準國際緊急醫療救援需求日增，強化醫療專機機隊。飛特立表示，目前自有11架飛機，為國內最大私人飛機營運公司，提供商務專機與醫療專機服務。

在緊急醫療轉送救援服務上，結合專業迅捷的航空醫學與急重症醫療團隊、24小時救援服務中心，以及策略結盟緊密的全球醫療網絡，目前旗下4架醫療專機分別部署於台灣與泰國機場，航程擴及全亞洲；其中3架在台註冊，包含國內首架遠程雙擔架的醫療專機Legacy 600、執行最多緊急醫療任務的Hawker 400XP。

楊宿智表示，緊急醫療救援服務打的是國際盃，終極目標為全世界無縫救援。有鑑於離島居民對醫療後送的需求迫切，飛特立在醫療專機機隊上再添生力軍。

飛特立航空2012年起投入醫療專機服務，目前管理私人機隊達11架，營運機隊資產總值逾新台幣100億元，。迄今緊急醫療救援服務含轉送案件量累計已超過4500件，其中醫療專機國際轉送案件已超過250件。

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