大學申請入學 新竹地區明星高中錄取國立大學超過五成

2018-05-17 18:31

［記者洪美秀／新竹報導］107年度大學申請入學結果今天放榜，新竹地區明星學校的成績亮眼，其中實驗中學上國立大學及醫學系學生有7成、13人錄取醫學系與牙醫系， 新竹女中上國立大學有75%、有6個學生錄取醫學系，新竹高中有52%上國立大學、2人錄取醫學系。

新竹女中表示，今年大學申請入學台大25人、清大47人、交大22人、成大25人，政大8人，共127人，另錄取醫學系有6人，包括陽明醫學系2人、長庚醫1人、中國醫1人、中國醫中醫甲組1人，其中滿級分學生方星懿如願錄取國立陽明醫學大學醫學系A組。

另新竹女中美術班學生也有三分之二錄取國立大學美術及設計相關科系，包括台師大3人、北藝大4人、台藝大3人、清華大學5人、中教大2人、東華大學及台東大學各1人。

新竹科學園區實驗中學申請入學台大45人、清大22人、交大16人、成大7人、政大7人，醫學系有13人，上國立大學及醫學系的比例達7成，上台大電機系就有7人，全校應屆畢業生僅168人，其中已有104人上國立大學，醫學系及牙醫系今年也有13人，成績都比去年好。

新竹高中大學申請入學台大35人、清大48人、交大31人、成大19人、政大2人，醫學系兩人，共292人錄取，其中上國立大學比例52%，錄取醫學系的學生為陽明大學醫學系和高雄醫學大學醫學系。