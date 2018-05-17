大安納骨堂安全堪慮 中市府：已編列預算修繕

2018-05-17 18:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕國人火化進塔供奉成風，市議員吳敏濟今天在議會民政質詢指出，殯儀館櫃位不足，大安區納骨堂安全堪慮，要求市府做前瞻規劃，讓先人骨灰「入塔為安」。市府回應，明年已編列354萬元預算，將進行納骨塔相關修繕。

吳敏濟說，國人慎終追遠，過去從往生到入葬，民間自己辦理。近年來在政府積極推廣下，從往生開始，停靈在小靈堂接受親友憑弔、火化、告別式、進塔供奉追悼等，市府生命禮儀管理處幾乎都包辦了，但櫃位數量卻無法滿足需求。

家屬對於往生者無法入塔安置非常不諒解，骨灰罈暫厝殯儀館等待新櫃位，市府還要收取每6個月1800元的保管費，以及2萬元保證金，進塔之後，保管費不能扣抵也不合理。最重要的是，天人永隔之後，後事無法完成，家屬的精神無法完全放下。

此外，大安納骨堂位在海邊，30年來受到飽含鹽分的強烈海風吹襲，迎風面的北面及西面屋簷水泥塊剝落，鋼柱表面也嚴重鏽蝕，如同剝洋蔥般一層層剝落，隨時有從天而降的危險，要求市府在空地上重建，保障往生者與家屬祭祀的安全。

民政局表示，鋼筋外露部分，是先前公所於納骨堂外牆補強鋼板後，受風化而銹蝕。結構安全問題，已洽請結構技師公會安排勘查並視結果改善，另外，台中市生命禮儀管理處明年預算354萬元，將進行納骨塔相關修繕，希望提供安全設施予民眾使用。