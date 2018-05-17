全國身心障礙者技能競賽將於11月舉行 即日起報名至5月底

全國身心障礙者技能競賽，將於11月舉行，即日起報名至5月底。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-17 17:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕第15屆全國身心障礙者技能競賽，將於11月1日至3日在新北市私立莊敬高級工業家事職業學校登場，報名時間即日起至5月30日截止。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心表示，全國身心障礙者技能競賽每2年舉辦1次，共有28職類，本屆競賽新增了麵包製作職類。

技能檢定中心表示，28職類除了新增加的麵包製作職類外，還有籐藝、家具木工、電腦程式設計、網頁設計、CAD機械設計製圖、資料庫建置、陶藝、繪畫、基礎女裝、男裝、工業電子、珠寶金銀細工、攝影、海報設計、編輯排版、蛋糕裝飾、電腦組裝、平面木雕、電腦軟體應用、自行車組裝、西餐烹飪、廣告牌設計、進階女裝、電腦輔助立體製圖、電腦操作、花藝及電腦中文輸入。

技能檢定中心表示，全國身心障礙者技能競賽競賽是國內專為身心障礙者舉辦的大型競賽活動，是身心障礙者展現技能的絕好的機會。

第15屆全國身心障礙者技能競賽簡章及報名表，可至本中心網站（https://www.wdasec.gov.tw）下載。

凡具中華民國國籍，年滿15歲以上，領有身心障礙手冊或身心障礙證明者（依據「身心障礙者權益保障法」及「身心障礙者鑑定作業辦法」規定所開立之舊式手冊或新式證明）者，具有相關職類技能者皆可報名參加。