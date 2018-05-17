大學申請入學放榜 投高音樂班、竹高美術班表現亮眼

大學個人申請入學今放榜，國立南投高中音樂班同學表現優異，校長巫春貴（右1）等師長們給予祝福。（記者謝介裕攝）

2018-05-17 20:22

〔記者謝介裕／南投報導]大學個人申請入學統一分發今日放榜，國立南投高中音樂班及竹山高中美術班，分別是2校表現最亮眼的班級，也為學音樂、美術的孩子不會變壞，作了最佳的詮釋。

此次放榜，南投高中總共有75位學生榜上有名，不過，錄取清華大學、台北藝術大學、台灣藝術大學等國立大學的10位學生之中，音樂班便占了8位，校方說，該校音樂班計有26名學生，連同繁星在內，已有15人考上心目中理想的學校，另有11將參加指考。

而竹山高中則有67人上榜，15位錄取國立大學的學生之中，美術班占了6位，其中，董幸倫、鄭景澤及羅銧啟等3名學生，均錄取頂尖的國立台灣藝術大學，目前美術班23位學生中，只剩10人希望透過指考管道找到適合自己的學校。

竹山高中校長陳漢銘指出，該校美術班是南投縣唯一高中美術專班，以往學生多半來自台中、彰化、雲林等外縣市，南投在地學生反而不多，令縣府十分重視，繼竹山國小之後，今年也同意延和國中設立美術班，相信在國小、國中到高中連成一貫的「在地美術3級培訓計畫」下，未來可望在美術、藝文方面有更傲人的成績表現。