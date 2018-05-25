通勤族快看！自創專屬公車路線讓你上車就睡

2018-05-25 12:58

〔記者簡亭宇／台北報導〕今年上線的「跳蛙公車」APP平台，由新北市、台北市、基隆聯手推出新型態的公車服務，民眾只要透過此APP平台即可募集自己所需的公車路線、班次時間，享有一車直達且人人有位的公車服務。

所謂的跳蛙公車代表此班車路線不會每站都停，以跳站的方式停靠公車大站，藉此縮短交通時間，以達到通車效率。

新北市政府交通局運輸管理科科長林碧芬表示：「目前跳蛙公車共有20多條路線，今年由民眾自行募集的開通路線有5條，除了剛開通的古亭－板橋班次目前乘坐人數較少外，其餘班次幾乎已達班班全滿狀態。」

舉例「三峽－內湖科學園區」路線，平日早上7點從三峽北大發車，經國道抵達台北內湖科學園區僅需行駛60～70分鐘，較於以往三峽通勤至內湖的時間大幅縮短約1小時，還可利用APP平台事先訂購跳蛙公車車票座位，即可在車上補眠直達目的地。

記者親自實測新開路線「古亭—板橋」班次，在上班塞車時間仍可在30分鐘內抵達，在不用轉車且票價較便宜的情況下，被林碧芬評估為很有潛力的路線。

若想創造自己的公車路線，僅需在APP平台設好起始點、目的地、時間、票價等需求後，募集20位以上網友投票與預購車票即可讓專屬跳蛙公車上路，「古亭－板橋」跳蛙公車路線創建者吳小姐表示她僅花3天時間就達到開車目標，簡單便利的操作，期望達成通勤者和客運業者雙贏的局面。