金門回澎湖50公里大濃霧 31輛水上摩托車驚險橫渡

嘉義縣體育會水中運動委員會今年舉辦「跨越黑水溝台金水上摩托車極限長航」，成功往返台灣本島與金門。（徐紹唐提供）

2018-05-17 17:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣體育會水中運動委員會今年舉辦「跨越黑水溝台金水上摩托車極限長航」，5月12日共31輛水上摩托車從嘉義橫渡臺灣海峽抵達金門，今天從澎湖返回，下午3點多回到嘉義布袋漁港；成員們說，16日從金門回澎湖時遭遇50公里長大濃霧，「是這次航程最驚險的過程」。

活動由嘉義縣體育會水中運動委員會舉辦，台灣水上摩托車協會、嘉義縣救難協會協辦，31輛水上摩托車橫跨黑水溝，有1台橡皮艇戒護船及2台補給船協助，12日成功完成248.7公里單日長征，16日從金門回澎湖，今天從澎湖返抵嘉義。

水上摩托車隊隊長張宏全說，這次航程最驚險的路段是16日從金門騎到澎湖，當時遭遇有50公里大濃霧，能見度僅100到200公尺，以海上航行來說極困難，使用儀器、雷達及GPS定位等，以前導船引導，安全抵達。

嘉義縣救難協會理事長徐紹唐說，這次活動突破極限，台灣是海洋國家，成員們盼推動海洋運動，現在海域管制較嚴格，希望藉由水上摩托車突破黑水溝的航程，讓更多人接觸海洋。

徐紹唐也說，這次到金門後，也到中國廈門與當地水上摩托車愛好車友聚會，約定明年舉辦台廈長航。

嘉義縣體育會水中運動委員會今年舉辦「跨越黑水溝台金水上摩托車極限長航」，成功往返台灣本島與金門。（徐紹唐提供）

水上摩托車隊今天回到布袋漁港，完成台金往返旅程。（記者林宜樟翻攝）

水上摩托車隊今天回到布袋漁港，完成台金往返旅程。（記者林宜樟翻攝）