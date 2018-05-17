「霸王車」塞193張繳費單 書記官路過當場查扣

「霸王車」雨刷塞193張繳費單，書記官路過認出當場查扣。（桃園分署提供）

2018-05-17 17:17

［記者鄭淑婷／桃園報導］法務部行政執行署5月起推動「強力執行滯欠停車費、汽機車燃料使用費、車輛通行費專案計畫」，行政執行署桃園分署與桃園市政府交通局等單位合作，透過即時通報系統追緝欠費車輛，5月初至今已查扣7輛欠費車。

其中1輛停放在桃園市縣府園區54號停車格，車窗上夾了193張停車繳費單，被值勤路過的桃園分署書記官發現，清查車主已累積5萬7890元停車費未繳，目前還未被移送強制執行，但車主另欠繳3萬5734元健保費已被移送，因此仍依規定查扣車輛、拖回保管，如車主再不清繳欠款將被拍賣。

桃園分署表示，專案從5月初至今2週的時間，分別在蘆竹區奉化路、桃園區建國路、蘆竹區長安路、中壢區三光路、桃園區三民路、桃園區縣府園區、桃園區成功路查扣7輛欠費車，其中不乏賓士車、奧迪等年份較新的車輛。

桃園分署表示，其中6輛是透過交通局即時通報系統轉報執行署後扣車，6名車主經通知都已繳清欠款並領回車輛，總計為國庫收回欠費共31萬7176元；另1輛在縣府園區54號停車格查扣的車輛則較為「曲折」，分署人員當時原本要查察81號停車格的車輛未果，路過54號停車格時，書記官眼尖發現該車雨刷夾滿停車繳費單，直覺可能是「霸王車」，不過車輛有移動的痕跡，顯示車輛仍在使用。

桃園分署表示，清點發現邱姓車主共欠繳5萬7890元，但案子還未被移送強制執行，因此還未進入系統建檔，但他積欠健保費3萬5734元被移送仍不繳，仍將車輛查扣、拖至桃園區富國路100號保管，如車主再不繳清欠費，車輛將面臨拍賣命運。

桃園分署與交通局呼籲，車主務必按期繳納停車費、車輛通行費、汽車燃料使用費，逾期不繳納除被罰鍰，愛車將有被查扣的風險，甚至扣薪、扣存、執行動產、不動產，得不償失。

「霸王車」雨刷塞193張繳費單，書記官路過認出當場查扣。（桃園分署提供）