她放棄熱門的台大 為食安把關選擇興大食品系

2018-05-17 18:06

［記者黃明堂／台東報導］台東女中學生陳媗在大學申請第一階段通過台大森林系篩選，但從小為自己及妹妹準備三餐，最注重食品安全，決心站到第一線把關，選擇了中興大學食品暨應用生物科技學系。

陳媗是新住民之女，媽媽是越南人。她說，家族同輩多大都讀台清交之類的頂尖大學，當她決定放棄台大時，全部反對，只有媽媽支持，相信女兒的選擇是對的。

陳媗在國小時父親就病逝，靠媽媽從事服務業養育兩個女兒，幸好陳煊十分樂觀，除了認真讀書，也幫媽媽分擔家事。姐妹倆的三餐，都由她一手包辦。

爸爸生前住院期間，媽媽都在醫院陪伴，爸爸過世後，媽媽每天早出晚歸工作，從國小開始，她就會早起準備早餐，妹妹不吃學校的午餐，也由她特別準備，晚餐則親自下廚烹煮，再做家事，忙到9點半才開始讀書。

陳煊說，每天放學時，她順路先到超市買菜，一定會看成分標示，最在乎的不是熱量幾卡，而是有哪些化學成分，特別是添加物。她說，自己對海鮮過敏，要避開蝦粉之類的添加物，妹妹有蠶豆症，也要避食很多東西，每天為自己及妹妹健康把關，對食安領域產生很大興趣。

陳煊的學測分數不算高，但思路清晰、言之有物，各校系面試都拿到90以上的高分。她說，從小很多事情都要自己面對，或許這是另一種收穫！

雖然家事要耗掉很多時間，但她很注重多元學習，合唱、運動都在行，熱衷發明，拿過全國發明展金牌，從來沒補習，但外語能力很好，她說，不喜歡背單字，而是看影片，並且把握機會跟交換學生交流，培養外語能力。