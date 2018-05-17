東京晴空塔報恩 砸錢主辦「台灣市集」

2018-05-17 17:22

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕東京晴空塔為慶祝與台北101締結台日觀光友好交流5週年，今年首次在晴空塔4樓廣場舉辦「台灣觀光Fair」，邀請20家台灣業者設攤，從17日起一連4天以美食及文化體驗為台灣行銷觀光。

東京晴空塔即將於22日迎接開業6週年慶，6年來有超過3千萬人次登塔，平均每年有5百萬人，其中外國觀光客佔2成以上，台灣觀光客入場人數僅次於中美兩國排名第3。東京晴空塔公司相當重視台日雙邊觀光發展，主動策畫這次的「台灣觀光Fair」並邀台灣觀光局共同舉辦，做為開業6週年慶系列活動的開場重頭戲。東京晴空塔社長酒見重範今年3月還親自帶領吉祥物「東京晴空塔妹妹」訪台，與台灣各地吉祥物大會師造勢。

酒見表示，台灣每年有超過4百萬人次民眾到日本觀光，但日本訪台人數卻不到一半，基於回饋及報恩的理念，希望能透過這次的活動讓日本及國際觀光客認識台灣之美，加強他們訪台意願。參加開幕式的駐日代表謝長廷也感謝東京晴空塔公司及酒見社長對促進台日交流的貢獻。

觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，這次的活動出展業者都是由東京晴空塔公司邀請，包括被評選為2018年東京必喝5大咖啡之一的DoMo咖啡，17日開幕當天還邀請世界冠軍咖啡師吳則霖進駐親調手沖咖啡、知名的ICE MONSTER芒果冰、京鼎樓雪花小籠包、一芳水果茶的清爽檸檬愛玉、阿財魯肉飯、I Love 豆花等，這些業者均已在日本設有據點。

首次登陸日本的則有拉亞漢堡帶來台式蛋餅、紫藤盧茶文化饗宴、虎噗食多的饅頭夾蛋及日本各大電視台採訪的萬真老師氣功體驗，另外還有玉井之門芒果乾、吉利號烏魚子、陳允寶泉的太陽餅、印花樂雜貨、大同電鍋、美極品自拍補光燈等伴手禮及豪門世家理容名店的腳底按摩。

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