新中橫往塔塔加崩坍交管大半年 建隧道呼聲再起

台廿一線新中橫公路信義鄉往塔塔加的望高路段，因梅雨降雨使得上下邊坡裸露坍方擴大，以致施工交管期又延長。（信義工務段提供）

2018-05-17 17:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕台21線新中橫公路信義鄉往塔塔加的望高路段，因115.5公里處邊坡大規模坍方，以致進出必須配合交管整點放行10分鐘，自3月起交管至今，又因梅雨導致崩坍擴大，交管被迫延至8月底，等於該路段管制期長達半年，地方民眾除盼工程早日完成，也要求喊了好久的隧道規劃能付諸實行，還給民眾安全便利的道路。

位在台21線110公里附近的草坪頭觀光茶園居民說，過去前往塔塔加的遊客經常到此順道一遊，但因落石封閉、交管緣故，使得現在由此路線前往塔塔加的人變少，連帶也讓遊客不願意進來，由於暑假前就是觀光淡季，遊客出遊意願低，再加上交管因素，淡季生意就更淡了。

信義鄉長史強表示，道路安全不能打折，就算交管造成不便也須遵守，惟該路段道路因邊坡地質不穩，建議公路總局應設法打隧道，避開坍方路段，才能根本解決道路坍方問題。

對此，公路總局信義工務段指出，其實隧道計畫都有在進行，但因隧道長度較長，礙於環評因素才會進度停滯，對於該路段將會繼續爭取施設隧道，降低民眾交通不便，但在邊坡工程完成前，仍呼籲民眾避免行駛該路段，以維行車安全。