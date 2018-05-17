松柏育樂中心十月整修 近千銀髮學員受影響

松柏學苑共開課60班，有近千名學員。（記者邱灝唐攝）

2018-05-17 17:16

〔記者邱灝唐／台南報導〕位於台南市南門路的松柏育樂中心預計今年10月整修，松柏學苑被迫停辦1年，引發不少銀髮族抱怨。學員陳世豊今日到市議會請願，要求市府尋找週遭空閒空間繼續課程。對此，社會局回應，除了部份決定停課的班級外，其餘課程已協助媒合鄰近的社區活動中心、學校或勞工學苑等空間，目前已全數找到合適場地。

現年86歲的陳世豊表示，他在松柏學苑上課已經10幾年，學苑開班數也非常多，目前有近千名老學員，但松柏育樂中心即將進行整修，不僅未提供學員替代學習場所，老師也得放無薪假，對此感到無奈，希望市府能積極尋找合適空間，讓課程能持續不中斷。而委員會最後也做出結論，要求社會局於5月25日議會定期會2、3讀會時提出移地學習處理方案，否則不允許整修工程動工。

對此，社會局回應，學苑共開設60班課程，其中有22班師生決定暫停開課，另有38班有意願繼續開課，對此也已協助媒合松柏中心鄰近的社區活動中心、學校或勞工學苑等空間，提供場地繼續開課，目前已全數找到合適的場地，另外也蒐集「社區大學」、「生活美學館」或「樂齡學習中心」等學習單位開辦終生學習簡章，供長輩參考選課，鼓勵多元交流及學習。