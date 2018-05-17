元培醫科大醫學影像中心啟用 擴大動植物影像研究

2018-05-17 17:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市元培醫事科技大學醫學影像中心今天啟用，將以培育醫學影像暨放射技術專業應用人才，強化醫放專業基礎及技術應用為主，目前已有MRI及CT兩大儀器，可作植物及動物學術研究，學校已進行植物果實品質及病蟲害研究，未來也會進入動物實驗研究。

元培醫事科技大學影像醫學中心成立，有MRI磁振造影操作演示，可了解影像醫學技術的應用，包括由基礎水假體的儀器校正進入到擬真頭部水假體的醫療臨床應用，未來還可跨入材料學及模具製作的領域。

此外，這項醫學影像中心也可進行蔬果MRI磁振影像處理，做為農林領域醫學影像技術的應用，同時還能進行小兔動物的影像世界，進行植物與動物的研究分析和應用。

學校表示，影像醫學中心未來可應用的範圍廣泛，包括臨床醫學、材料分析、模具製作設計、逆向工程、藥物實驗、農林漁牧品質的改善及病蟲害防治，還可延伸到航太、國防領域等應用。

醫學影像暨放射技術系系主任郭瓊文表示，學校引進的MRI是0.3全磁的儀器，在科技大學中是最好的MRI，學校將進行植物及動物的學術研究，透過MRI、CT對果實品質能夠由構造等更深入了解，同時也可以對植物病蟲害產生，讓植物的果實能有效被控制。