社勞人捲袖清 汛期不用驚

社會勞動人協助知本社區發展協會清理溝渠，居民超有感。（記者陳賢義攝）

2018-05-17 17:57

［記者陳賢義／台東報導］2年多前的尼伯特颱風造成台東災損超過20億元，怵目驚心的慘況令人歷歷在目，為避免重蹈覆轍，台東地檢署再次結合知本社區發展協會辦理「防洪汛」專案，投入5個工作天60人次的社會勞動人力，參與知本社區溝渠防洪清淤暨環境整治工作。

尼伯特颱風肆虐，造成台東40年來最慘烈的重創，宛如明天過後的災後景象至今仍深烙人心，東檢檢察長王文德有鑑於此，積極推動將社會勞動人力回饋社區。知本社區內有重要交通樞紐知本火車站、原住民部落活動中心卡大地布文化及追思園區等，不但是台東市南端交通門戶，也是台東主要觀光地區，但因地理位置屬大知本地區排水系統末端，汛期來臨時，雨量大增，排水不及，導致知本社區經常為水患所苦，嚴重影響社區居民環境衛生及觀光形象。

社區居民表示，東檢已連續2年動員社會勞動人力協助社區清淤、清溝渠，今年進入第3年，讓大家都有超有感，因為環境整治及解決了汛期水患，社區變整潔，自然能夠吸引遊客前來。

王文德慰勞社會勞動人辛勞，叮嚀工作之餘也要注意自身安全。王文德表示，看到社區民眾與社勞人一起揮汗清溝渠，還會主動提供飲料茶水慰勞，顯見普遍獲得社區民眾認同，而社會勞動人透過公益服務回饋社區也獲得自我肯定及成就感，這樣的專案活動充分展現近年法務部極力推展的柔性司法與修復式司法理念。