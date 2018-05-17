她學測70級分捨國立大學 前進台科大磨實作能力

2018-05-17 16:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕不一樣的升學選擇！台中女中學生李煜函從小愛繪畫，因不想太早定型，選讀台中女中，學測考出70級分的她，大學決定朝夢想前進，捨國立明星大學，改走技職體系，選台科大商業設計系升學，盼磨練實作能力。

李煜函雖然從小愛畫畫，升高中時雖一度想考美術班，因考上台中女中，加上不想太早被定型，決定先讀普通高中接觸不同的世界。

因有繪畫專長，李煜函高中時期也常有發揮實力的機會，包括園遊會設計書籤、胸章義賣，參加電腦研究社也幫忙設計社服，最近又在忙幫設計送老師的畢業禮物等，高中時期漸確定自己的興趣在設計，下決心要朝平面設計發展。

學測考出70級分，可以選不少明星大學科系，今天大學個人申請放榜，她雖錄取包括台師大等三校相關設計系，但評估後她決定選台科大商業設計系升學。

李煜函說，高職生求學己累積3年實作經驗，況且，科技大學也強調實作，讀台科大能跟實作經驗豐富的學生當同學，可以磨練更強的實作能力；此外，台科大與台大有合作，未來能互相選修課程，她還是能儲備理論實力。

學測高分卻選台科大升學的決定讓不少人意外，但她說，她才18歲，未來對她而言有無限可能，她選擇忠於自己的興趣，選自己最有利的路，「何必管別人怎麼看」。