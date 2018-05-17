全球華文永續報導獎 廣邀英雄寫手

2018-05-17 16:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕倡議生態及全球永續！2018《第二屆全球華文永續報導獎》活動開跑，活動主辦方表示，為鼓勵各路英雄好手，用建設性新聞產製相關報導，今年總獎金比首屆再增1成，首獎高達20萬元，呼籲新聞從業人員及學生等，多多參與。

該報導獎由TVBS信望愛永續基金會主辦、世新大學協辦，該基金會指出，因關懷生態文明，鼓勵大家用建設性新聞方法，產製出有溫度、有解決方案的報導，回饋台灣社會及土地，去年開始首次舉辦該報導獎，獲25家媒體、16所大專院校等共232件作品投稿，最後選出20件得獎作品。

該基金會表示，去年得獎者關注議題包含蜜蜂消失的生態問題，海洋塑膠汙染等，不只提問，也提出解方，讓生態議題發酵，發揮影響力，今年持續推動，並加碼總獎金1成，達133萬元，獎項名額也增加25％到25名，首獎最高有20萬元。

該基金會亦展開大專校院巡迴活動，面對學生解說生態文明，從日常生活結合，傳遞汙染、浪費、科技、減量、再利用、循環利用、保育和修復等8大項目，讓學生回饋說道：「啊，原來生態文明不只是生態和環保！」

今年全球華文報導獎6月開始徵件到月底，徵件範圍為2017年5月15日至2018年6月30日期間由參賽者自行完成作品；今年更鼓勵「融媒體」類作品，結合聲音、視頻、影像、文字等不同特點做出全新型態作品，向新聞從業人員、學生發出英雄帖，邀請各路好手，以建設性新聞學方法，製作生態文明為主題的新聞報導，共同關注人類生活發展、地球生態能夠兩全的永續未來。