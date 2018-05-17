克服運動傷害 中一中張恆致拚上國防醫學院醫學系

愛棒球的中一中生張恆致克服右肩肌腱纖維化傷害，讀國防醫盼助運動傷害者。（記者蘇孟娟攝）

2018-05-17 17:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生張恆致小學時跟上全民瘋王建民時代也愛上棒球，自行練投球，更參加社區棒球隊，因不懂投球前暖身等保護動作，造成右肩纖維化，高中加入棒隊球後從捕手練起，靠著復健及求教正確投球姿勢，又成球隊王牌投手，學測73級分的他個人申請錄取國防醫學院醫學系，盼以後幫運動傷害者能持續夢想。

張恆致從小看到王建民在大聯盟發光發熱，也夢想自己能站上棒球場，因就讀學校沒有球隊，國中參加社區棒球隊，因球投得不錯，教練對他委以重任出任投手，只要假日他總往球場跑，因為課業成績表現優異，直到國三下仍在出賽。

因無師自學投球，張恆致不懂得基礎動作及施力部位、暖身重要，玩社區棒球竟玩到右肩肌腱纖維化，影響投球。

高中考進台中一中後，一中有棒球隊，雖然右肩舊疾未復原，仍興沖沖加入球隊，僅能從捕手位置出發，只要能打棒球，他都覺得快樂滿分。

球隊後來找來前職棒投手黃中辰指導，張恆致把握機會纏住教練指導他投球技巧，在專業投手提點下，張恆致投球表現日趨穩定，甚至身高才165公分的他，球速能飆到近130公里，漸漸地球隊若有落後或是遭遇強隊，張恆致就會被委以救援或先發重任，重返投手丘更成王牌投手。

高三仍照常打球、參加球賽的他，學測前也未曾放下棒球，既把打球當放鬆，更印證興趣與課業能兼顧，學測考出73級分。

因自己曾因右肩肌腱纖維化的運動傷害，一度以為要放棄運動夢想，深刻體會到運動傷害對熱愛運動者的影響，決定挑戰國防醫學院醫學系，榜上有名的他說，盼未來能走骨科或復健科，幫助運動迷擁抱夢想。