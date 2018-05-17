大甲國小行政大樓海砂屋 教育部允諾補助經費拆建

2018-05-17 15:47

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲國小行政大樓長期鋼筋裸露，經評估被列為海砂屋危樓，導致教室不敷使用。立法院副院長蔡其昌邀集教育部國教署長邱乾國、台中市府相關人員會勘校舍，教育部允諾補助經費1億4千萬拆除重建。

大甲國小地處大甲市區，該校行政大樓八年前完成耐震能力評估，CDR值為0.418，評估結論為建議拆除，雖於六年前完成柱體補強，耐震係數亦達1.25安全標準，卻無法根除「海砂屋」問題，影響學生求學品質。蔡其昌今日邀集邱乾國、台中市教育局副局長劉火欽、大甲國小家長會長白朝棠及台中市結構工程技師公會理事長林明勝等人進行會勘。

台中市結構工程技師公會今年2月鑑定結果，認為行政大樓整體結構安全性已降低，又緊鄰沿海地區因受海風影響已逐漸誘發「海砂屋」症狀，建議拆除重建。蔡其昌說，孩子要在一個安全的空間學習，大甲國小行政大樓經評估已是海砂屋危樓，師生安全堪慮，必須盡速拆除重建。而大甲國小法定教室少了十間，也一併納入改建工程整體規畫內，會啟動大樓報廢程序，明年就開始動工，還給孩子一個安全學習的環境。

邱乾國表示，孩子的受教安全絕無妥協空間，針對大甲國小行政大樓規劃重建，教育部支持並且今年即核撥規劃設計費，同時也叮嚀學校在未來的發展及亮點空間的運用上皆能納入整體規劃內，讓學生有一個安全舒適的就學環境。