中央擴大發放育兒津貼 中市府推托育一條龍2.0

中央擴大發放育兒津貼，市議員陳淑華（右）要求托育一條龍應升級政策目標成催生助養。（記者黃鐘山攝）

2018-05-17 16:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕中央擴大發放育兒津貼，市議員陳淑華今天質詢說，托育一條龍應升級政策目標成催生助養；議員蔡雅玲、張玉嬿、謝志忠也說，自帶四至六歲幼兒的爸媽沒有育兒津貼，要求納入。市府社會局長呂建德表示，將整合中央資源推出托育一條龍2.0升級版，持續強化托育環境。

陳淑華說，中市生育率去年下滑到千分之8.76，托育一條龍受益孩童的覆蓋率只有3成多，既然中央已擴大發放育兒津貼，市府應升級嬰幼兒政策，從建全托育、縮短婦女離開職場的時間，調整目標為催生助養，讓台中新生兒越來越多。

呂建德回應，托育一條龍從供給面及需求面兩個指標來看，初期目標皆已達成，保母、托嬰中心、幼兒園的數量都有顯著成長，家長的育兒費用也大幅降低，0~2歲覆蓋率約為18%，2~5歲約是76%，台中成為友善育兒城市。

呂建德指出，將整合中央資源推出托育一條龍2.0升級版，持續強化托育環境，提高教保員素質及增加托育機構，將善用學校閒置空間，有效降低公辦民營成本，合理管制價格，降低費用，目前已加速研擬中，希望近期內公布。

此外，蔡雅玲、謝志忠和張玉嬿說，北市5歲以下的幼兒若由父母自己帶，每年有3萬元育兒津貼，台中托育一條龍失落的一角就缺這個，全職爸媽無補助。3年多前就向市府力爭過，當時社會局表示預算高達30億元，無力實施。

3議員強調，現在中央津貼發到4歲，中市若補助4~6歲全職爸媽育兒津貼，不到億元即可達成，應儘速辦理，讓全職爸媽也能在托育一條龍裡找到幸福。

呂建德說，當時沒有補助全職爸媽，確實是金額太高，現在只要財政允許，全職爸媽育兒津貼的需求值得投資，「1+1大於2」，社會局願意重新研擬，盼讓托育一條龍更圓滿。