敬鵬殉職勇消返回分隊 隊員哀慟：鳳凰請往天上飛

平鎮分隊同仁向李翰霖行禮，許多隊員已紅了眼眶。（記者許倬勛攝）

2018-05-17 16:09

［記者許倬勛／桃園報導］敬鵬工業平鎮廠4月28日深夜惡火，造成6勇消不幸殉職，今上午6名打火英雄追思會在桃園市小巨蛋舉辦，追思會結束後下午1點許後，分由家人、同事護送骨灰，回到所屬消防分隊，象徵任務結束，逾百名消防員淚眼行禮相送，其中，平鎮分隊消防員清早趕在勤教前，忍痛整理李翰霖裝備櫃內的值勤衣物，不捨地說：「任務結束了，學長請好走，鳳凰就往天上飛吧！」

平鎮消防分隊殉職的李翰霖、林尉熙二人，住高雄岡山的林尉熙，在小巨蛋追思會結束後，骨灰就由家人搭乘高鐵返回南部家中，而李翰霖骨灰，則是在家屬的陪伴下返回分隊。

平鎮分隊同仁中午就列隊在馬路旁，待下午1點半車隊行經時，向李翰霖敬禮，消防、救護車輛鳴笛，骨灰抵達時，由家屬捧著骨灰進到分隊，過程中由分隊同事列隊行舉手禮，並設香案上香祭拜，告訴殉職的隊員任務已結束，請和家人一起回家，過程中消防車輛警笛齊鳴，場面盛重哀戚，許多隊員都紅了眼眶。

在追思會上，李翰霖由副總統陳建仁頒發褒揚令及消防榮譽章等，追晉為分隊長，有名隊員表示，整理李翰霖的裝備櫃時，仍不免感到失落，「一眼望去，只有他的櫃子是空蕩的，如今任務結束了，消防鳳凰可以飛往天上，去更好的地方」。李翰霖家屬搭車離開時，搖下車窗向分隊喊著，「翰霖可以回家了！快跟我們回去吧」。

平鎮分隊長簡奕帆受訪時數度哽咽，他說，李翰霖自4月28日出任務後，今天是首度返隊，此次的火警給了同仁沉痛的教訓，分隊痛失經驗豐富的小隊長，鳴笛是最高敬意，鳴笛結束也代表任務結束，往後希望能汲取教訓，更重視消防人員出勤的安危。