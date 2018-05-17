龍井西瓜促銷 19日來草悟道品嚐消暑一下吧

2018-05-17 16:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市區的民眾有福了，本週六可免費吃到龍井西瓜！

天氣爆熱，很多民眾都會吃西瓜解渴，台中市龍井區農會會在每年的西瓜盛產期，在產區舉辦西瓜的促銷，但對市區的民眾而言，在產區辦理西瓜促銷，雖然想去，但實在太遠，因此今年農會首度將活動移師到市區，19日到草悟道，讓民眾有便宜的西瓜可以買，也有超甜的西瓜可以免費吃。

龍井區農特產品為稻米、西瓜、甘藷等作物，其中西瓜是主要經濟作物種植面積30公頃，栽種區為大肚溪畔河床地，每年二期作，盛產期5-6及8-9月，每年每公頃可達3萬公斤

龍井區農會將於19日在草悟道辦理「瓜瓜樂 西遊記」西瓜產業文化節暨節約用電宣導活動，而龍井西瓜香甜多汁，今年尤為香甜。

現場活動眾多，除了讓大家品嚐甜蜜蜜的龍井西瓜、瓜瓜大冒險關關活動、西瓜評鑑、西瓜爭霸冠軍競價拍賣、西瓜達人秀、西瓜愛心義賣等，現場民眾可以報名參加最有趣的大胃王吃西瓜比賽及西瓜吸一夏，優先吃完者給予獎勵。此外，在現場活動會場打卡按讚即送西瓜冰棒及其他農產品棒。

龍井西瓜不僅香甜多汁，更通過「吉園圃」及「產銷履歷」認證，而「御賞」禮盒包裝榮獲2014台灣視覺設計金獎及連續3年入選農漁會百大精品獎。方形西瓜首次進軍泰國，提升台灣農產新形象。西瓜義賣所得將捐給身障團體。