30年前追愛來台！輔大教授宓博多 憑「特殊功勳」成正港台灣人

輔仁大學西班牙語文學系副教授宓博多，領到新的身分證件後十分開心；左為輸出示意圖。（記者陳昀攝）

2018-05-17 15:53

［記者陳昀／桃園報導］正港台灣人！來自西班牙的輔仁大學西班牙語文學系副教授宓博多，30多年前為了追愛移居台灣，1991年擔任該系系主任期間，還推動獨步全國的西班牙語溝通式教學，更參與全國最悠久、有65年歷史的社區童軍團「北極星童軍團」，因此成為桃園市首位符合國籍法「特殊功勳」要件的歸化國民，今天從桃園市長鄭文燦手中領到台灣身分證。

66歲國人吳美惠大學畢業那年前往西班牙留學，在國外與大她2歲的宓博多而相戀，後來吳美惠回台，留下一句「想娶我就來台灣」，成功把宓博多留下，兩人1981年結婚、宓博多1984年來台定居，並開始在各大專院校擔任西班牙語教師，一住就是30多年。

鄭文燦指出，宓博多在擔任輔大西語系教授期間，推出獨步全國、活潑的的互動式教學，也編纂統一教材，培育出許多外交長才與經貿代表，對台灣的經濟發展貢獻良多。

宓博多夫婦說，取得居留證前，宓博多每半年就得離開台灣一次，後來雖然拿到居留證，但仍渴望台灣認同，來了30多年，能拿到身分證真的很開心。

「我們都叫他計程車司機！」吳美惠表示，她與宓博多婚後育有3名女兒，都在台灣長大，現在定居桃園蘆竹，宓博多都搭機捷上下班，宓博多超愛台灣小吃臭豆腐、蚵仔煎，而且比她還熟門熟路，絕對很在地。她說，他們都參與北極星童軍團擔任教育志工，推展外語與公民教育，感謝這些「家人」一路的互相扶持、協助。