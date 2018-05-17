同心挺進！同班6人都上成大電機

彰化高中3年18班6位學生都愛打排球，都考上成大電機系，同心繼續將再續4年同窗情誼。（記者張聰秋攝）

2018-05-17 15:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕一起挺進國立大學再續4年同窗緣！今年大學甄選個人申請統一分發結果今天放榜，國立彰化高中3年18班6位學生，在校同班3年都很愛打排球，經常玩在一起，6人同時都都錄取國立成功大學電機系，其中，祖傳家業中藥商的邱明叡，更捨中醫系不唸，選擇電機系，讓他捨醫的翻轉關鍵點之一，他說，想再繼續跟麻吉一起打球、一起研究功課。

這6位學生分別是邱明叡、陳家諧、黃瑋翔、蔡旻峰、蕭又瑜、許育騰，而今年彰中考上成大電機系的共有8人，除了他們之外，還有2人是3年16班的陳岩旳、3年20班的鄭价閎，他們8人學測成績都是70級分以上高分群。

學生陳家諧、黃瑋翔、蔡旻峰、蕭又瑜異口同聲說，高一，學校舉辦大學參訪活動，他們都同時參觀成大電機系，美麗的校園和豐富的教學資源留下深刻的印象，3年來大家都很喜歡打排球，以球會友，一起談心運動，建立很好的友誼，難得緣份更須珍惜。

「能永遠保有一顆純真的心是最好的！」學生邱明叡說，同學們都很善良，想法都很純真，會互相關懷，希望上了大學唸同所學校、讀同一個班級，繼續相互扶持。

電機和醫學是截然不同的領域，邱明叡不諱言，自己一度在醫學與電機科技之間徘徊猶豫，很難做出抉擇，最後他還是以他最強項的物理、數學科目，勝過於化學、生物科，以興趣做出決定，但其實還有一個原因，他說，知己難覓，難得還有機會跟高中死黨唸同所大學同一科系，當然要把握！