國際不再恐同日 成大TO.拉酷10週年回顧校園性平

2018-05-17 15:40

［記者劉婉君／台南報導］517國際不再恐同日，國立成功大學性別社團TO.拉酷，回顧創社10年來，成大校園的性別平等演進，並希望更多老師及校方能以更具體的行動支持，20日下午還將在校內舉辦粉紅點活動，號召師生及民眾一同穿著粉紅色衣物出席，表達對自我及多元性別的支持。

成大TO.拉酷社今天起在成大總圖書館舉辦特展及多元性別主題書展，社長廖傑恩說，十年來，校內師生從一開始對同志及多元性別雖不排斥但也不了解，到現在已有更多師生參與相關活動，討論多元性別議題等，而今年邁入第4屆的粉紅點活動，透過表演、市集擺攤與性別團體NGO宣傳理念等活潑的方式進行，讓民眾更容易接近多元性別的議題，不論是設攤的友善商店還是出席活動的民眾，都有逐年成長。

廖傑恩在今天的特展開幕式上表示，自己14歲出櫃，父母及國中輔導老師都能理解及支持他，但還有許多同志朋友不像他那麼幸運，希望藉由各項的活動，讓他們知道你們並不孤單，有人會和你們站在一起。

他也期待有更多老師可以站出來，對多元性別表達支持，同時希望校方可以有更具體的支持行動，例如成立同性資源中心。

TO.拉酷除了以圖文看板方式呈現10年來推動的過程，也挑選66部多元性別經典主題電影供入館閱覽，同時號召師生及民眾，520下午2時30分，一同穿著粉紅色衣物，在成大光復校區學生第一活動中心前木製舞台，手舉粉紅氣球，欣賞表演，聆聽生命故事。