苗縣失智共同照護中心成立 「瑞智專車」接送評估

2018-05-17 15:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府委託大千綜合醫院成立「苗栗縣失智共同照護中心」今天開幕，除結合專業醫療、長照資源、社區照護等服務，幫助家中有失智症長輩的家庭；醫院還備有「瑞智專車」，協助疑似失智症且就醫不便的長者，以專車接送至醫院進行完整的失智評估。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，醫院於2014年起，積極辦理失智相關照護，包含社區衛教、瑞智學堂、家屬支持團體課程、家屬照護技巧課程、守護天使課程、失智月活動、病友會等，並承辦苗栗縣失智症長者極早期篩檢服務計畫，進行極早期篩檢服務、追蹤與協助就醫。

2014年至2016年，大千醫院共篩檢1萬5823人，其中疑似個案有3071人，完成失智評估者637人，最後確診人數337人。徐千剛指出，不少疑似個案因就醫不便或家屬未留意失智症的嚴重性，而沒有完成失智評估，錯失確診及治療的機會，因此設置「瑞智專車」服務，希望可以幫助更多長者順利就醫。

「苗栗縣失智共同照護中心」由大千醫院提供跨單位整合服務，包含神經內科、精神科、復健科、營養師、護理師、藥師、心理師、社工等，協助評估及治療；若家屬需要照護資源的協助，則由縣府長期照護管理中心進行到府評估，依需求提供長照資源服務。

另，大千也結合社區照護，除於去年先成立「後龍鎮樂智社區服務據點」，今年也將在苗栗市和公館鄉成立社區據點，辦理相關課程及活動，建立友善失智社區。民眾如需相關服務或諮詢，可撥打縣府長期照護管理中心專線：1966，或大千綜合醫院諮詢專線：037-357125#72025。

大千神經內科醫師林奕夫表示，失智症是一種疾病現象而不是正常的老化，許多家屬都誤以為人老了就會如此，而忽略就醫的重要性。失智症的症狀不只有記憶力減退，還會影響其他認知功能，像是語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等，同時可能出現個性改變、妄想或幻覺等情形，因此若家中長者出現上述之症狀時，一定要盡快至醫院接受失智評估，才能幫助失智長者獲得適當的治療。