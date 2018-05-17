神手工！日本網友自製紙雕鏤空模型 引發網友瘋傳

日本網友自製紙雕模型，精緻的鏤空雕花設計，讓網友回過神來時已經按了分享。（圖片由02ESyRaez4VhR2l授權提供使用）

2018-05-17 16:40

〔影音新聞／綜合報導〕用紙材製作模型本來就不容易，製作成鏤空的模型更是不簡單。日本就有一名網友晴季，最近製作了一尊紙雕騎士，超複雜的雕花加上鏤空設計，除了看起來相當帥氣之外，也讓人驚嘆他的手藝竟然如此靈巧。

網友們也相當好奇他將紙材切割的這麼細，又是鏤空的，是如何才能讓騎士站得如此筆挺。晴季則回答他在紙材上事先塗上了快乾膠，讓紙材能維持硬度，之後進行切割組裝時，就不用擔心最後騎士「軟腳」。

除了像這樣超級複雜的雕花模型之外，他也用紙材做過其他東西。例如他就用紙材做出了一把真的能發射子彈的手槍。

他也做過這種彷彿會出現在宮崎駿電影裡的城堡。

真的太佩服有這種高超手藝的強者啦，原來這些高手都這樣默默的藏在我們的身邊呢！