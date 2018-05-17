竹市關埔國小新校興建中 議員要求確保工區安全

新竹市關埔國小正在興建中，市議會前往市政考察，了解工區安全及學童的就學和活動空間，要求市府如期如質完工，滿足關埔地區學童就學需求。（記者洪美秀攝）

2018-05-17 16:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會今天前往興建中的關埔國小進行市政考察，市府工務處表示，B區校舍預計8月底完工，將提供今年小一新生8個班級使用，A區工程預計明年6月完工，將有12間教室，整個關埔國小預計109年完工，將有60間教室及體育館、大草原及操場跑道和籃球場、排球場及停車場，希望提供一個沒有死角的校園環境，讓學童開心學習。

市府教育處表示，關埔國小今年小一新生新招收學生共8個班級，到5月16日止，僅剩4名學生因家族旅遊尚未完成報到，其餘備取學生都已完成備取及轉分發事宜，這4名學生可到竹市任一所非總量管制市立小學（不含華德福學校）登記就讀，未來關埔國小也會增2個班，成為每個年級10班的60班小學，因應附近的人口成長需求。

新竹市議會今天前往關埔國小進行市政考察，多數市議員都認為工區的安全圍籬很重要，學生上課與施工同時進行，恐影響學童上學安寧，同時學童上學沒有空間與場地提供學童跑跳，要求應把大草原及操場等空間提供給學生使用，此外議員們也要求市府應有長遠規劃，包括國中端的銜接與興建等，同時也要求市府不要編了這麼多經費給關埔國小，卻讓住附近的學童沒有學校可念，呼籲針對就近入學問題盡快研擬對策。

議長謝文進也依據議員們的意見指出，為保障關埔地區學童的教育活動空間，及維護學童就近入學的權益，有關關埔國小教室班級數，應先預估就學人數，並合理配置每班學生人數，避免新建學校教室不足，造成居住在關埔國小旁的學童，無法就讀該學校之情事發生。

同時要求市府依契約規定掌握工程施工期程，並於契約規定期程內完工後，儘早提供學校開學使用。