新竹熱門遊憩場所 南寮親子沙灘6月開放

新竹市南寮旅遊服務中心前的親子沙灘已成為親子最夯景點之一，6月將正式啟用。（記者洪美秀攝）

2018-05-17 15:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市南寮旅遊服務中心前親子沙灘戲水區目前為試放水階段，吸引大批遊客迴響，已連續幾週成為熱門親子遊憩場所，新竹市府產發處表示，親子沙灘預計6月正式開放，未來週末六、日開放，每週五為戲水池注水；週末使用期間也會持續進水放流，週一進行整體清潔，提醒民眾包尿布孩童及寵物都禁入戲水區。

市府產發處表示，未來親子沙灘營運後，每週二、三、四、六、日戲水池開放，週一及週五進行整體清潔，確保民眾使用安心無虞。而水池是以流動自來水進水、放流，不會循環使用，市府會定期檢測大腸桿菌群與總菌落數，追蹤水質情況，確保水池清潔度。

市府產發處長吳甲天表示，經過幾週的試營運，市府已根據遊客回饋反映的建議，會新增相關注意事項，並已訂定親子沙灘戲水池注意事項，會設立告示牌，並請服務人員待命加強輔導，除確保民眾安全，也會加強提醒正確使用方式，包括提醒家長們留意孩童遊玩狀況。

包尿布嬰幼兒、寵物 禁入戲水池

此外，包括勿向戲水池丟擲沙石、飲食，或在戲水池內吃東西等，同時請包尿布的嬰幼兒勿進入戲水池，寵物也禁止進入戲水池、沙坑，提醒家長及親子注意，維護親子沙灘的遊戲品質，讓親子都能盡興遊玩。

吳甲天表示，市府也持續加強南寮漁港周邊停車改善與交通動線，因應漁港建設工程，部分停車場與路邊停車取消停車位，市府週六將開放直銷中心旁空地以及漁港南側空地作為臨時停車空間，進入漁港遊客請依循交通疏導人員引導停車，並建議多搭乘大眾運輸工具「15路公車」，未來還會持續針對使用者情況調整應變措施。