衡山20志工協助獨居精障者修繕房屋

衡山20多位社會志工前往龍井一戶獨居精障者修繕房屋，石虎家族樂虎向志工獻花表達感謝（記者蘇金鳳攝）

2018-05-17 15:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣即將進入汛期，衡山基金會與20多位企業志工今天到龍井一戶獨居的弱勢精障者家中，進行壁癌、粉刷牆壁及電線的修繕，由於天氣相當炎熱，企業志工在悶熱的室內工作，相當辛苦，社會局特請石虎家族的樂虎，來為志工獻花表示感謝。

衡山基金會居家修繕服務自2014年5月1日從台中開始推展服務，今年屆滿4年，免費修繕全台超過450個身心障礙弱勢家庭，讓弱勢家庭有一個安定的家，而全台志工參與超過3000人次。

由於修繕的工作要有一定的專業度，除了衡山基金會內部就有修繕房屋的專業志工，也會邀請企業志工一同服務，若企業志工不懂修繕，衡山基金會的專業志工會教企業志工如何修繕，但是也有很多企業志工，本身就懂修繕，如建商、屋仲等。

衡山基金會日前獲報，龍井區有一戶女性獨居的精障弱勢戶阿蘭（化名），因其房屋老舊，壁癌嚴重，一遇到下雨，雨水就會滲入屋內，而且電線的線路又壞掉，到了晚上，只有房間一盞小夜燈會亮，如此情況，一人晚上獨自在家會相當危險。

衡山基金會前往現場了解，發現只有阿蘭一人在家，而且是精障者，因此號召志工前往一同修繕，獲得有巢式房屋的支持，有23位員工自動報名，眾人今天加上衡山的員工及志工，一大早就前往該位住戶家中進行修繕。

眾人合力去除壁癌、清灰塵，還進行油漆粉刷，並重設電路線及安裝熱水器，眾人汗水如雨，但為了讓阿蘭有個安居的住所，晚上不必摸黑走到客廳，下雨也不怕漏水，眾人都不喊苦。

因為今天天氣爆熱，社會局為了感謝衡山基金會協助社會局照顧弱勢，特安排石虎家族的「樂虎」來獻花表達感謝，台中市關懷婦女保護協會理事長張家銨也前往關心阿蘭。

樂虎還跟副局長陳坤皇一同協助刷牆壁，發覺刷牆壁真的不簡單，也相當佩服衡山基金會的志工們，長期為弱勢家庭的付出。

衡山基金會副董事長許瑞波表示，很感謝志工伙伴的犧牲奉獻，今天「樂虎」來到現場帶著小花束為志工打氣非常感謝。

許瑞波表示，現在還有很多家庭等待修繕，人力及物力相當缺乏，希望有更多朋友可以加入衡山志工的行列。