大學個人申請放榜 清水高中成績亮眼

清中音樂班孟祥瑜（左）錄取北藝大音樂系與美國琵琶第音樂學院。（記者張軒哲攝）

2018-05-17 14:33

〔記者張軒哲／台中報導〕107年大學大學申請入學統一分發放榜，台中市立清水高中表現亮麗，截至今日，統計繁星推薦、申請入學、軍校招生、大學獨立招生等各項管道，共有334位同學已經錄取，其中公立大學有132位，佔全部錄取學生約40%。錄取指標大學校系有13位，台灣大學2位（含醫學系1位）、清華大學4位、交通大學1位、成功大學4位、政治大學1位、高雄醫學大學醫學系1位，再度締造紀錄，繳出非常不錯的成績單！

清水高中音樂班錄取第一志願（國立台灣師範大學音樂系及國立台北藝術大學）者，共15位，佔全班比例高達50%，升學大學音樂校系，公立學校錄取比例達100%。並有多位同學參加國外音樂學院考試，已經獲通知錄取，孟祥瑜錄取美國琵琶第音樂學院，並獲一年四萬美元獎學金，各國外大學陸續放榜中。

校長賴昭呈表示，今年大學升學，不管普通班或是音樂班，都有更優異的表現，值得喝采。音樂班同學除了參加國內大學考試，獲得肯定之外，近幾年，也開始參加世界各國音樂學院入學考試，更是有非常亮麗的成績，已經錄取世界知名學校-茱麗亞音樂學院、琵琶第音樂學院、德國曼海姆音樂學院等，音樂表現更是獲得大學教授的肯定。